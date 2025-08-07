Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Перспективи саміту на найвищому рівні для обговорення війни в Україні значно просунулися. Кремль підтвердив домовленість про проведення двосторонньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним найближчими днями. Цьому передував візит до Москви спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Згідно із заявами з Москви та Вашингтона, сторони вже активно готуються до зустрічі. Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив російським ЗМІ, що двостороння зустріч на найвищому рівні була погоджена "в принципі" за пропозицією американської сторони. Він додав, що місце проведення також узгоджено, але про нього буде оголошено пізніше.

Заява Ушакова прозвучала напередодні дедлайну, встановленого Білим домом для Росії, щоб продемонструвати прогрес у припиненні війни, інакше вона зіткнеться з новими санкціями. Раніше Трамп висловлював зростаюче розчарування відсутністю прогресу з боку Росії в мирних переговорах.

Зеленський координує дії з європейськими партнерами

У Києві президент Володимир Зеленський активізував дипломатичні зусилля, провівши низку телефонних розмов з європейськими лідерами, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Згідно з повідомленням Офісу Президента, лідери обговорили результати зустрічі Віткоффа з Путіним і погодилися, що Росія повинна припинити свою "агресивну війну".

Зеленський зазначив, що обговорювалися різні формати майбутніх зустрічей лідерів, включаючи два двосторонні та один тристоронній. "Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що ключовою передумовою для будь-якої зустрічі є припинення вогню з боку Росії.

Позиція США щодо переговорів і санкцій

Під час брифінгу президент Трамп заявив, що існують "дуже хороші перспективи" для зустрічі з Росією. Він охарактеризував переговори з Путіним як "дуже продуктивні", але не назвав їх "проривом". Трамп також озвучив дані про втрати, заявивши, що Росія втратила понад 20тис солдатів, а Україна — близько 9 тис, але не сказав, за який період. Він назвав ситуацію "жахливою" і підтвердив своє бажання якнайшвидшого її вирішення.

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox Business пояснив, що тепер США мають краще розуміння умов Росії для припинення війни. "Тепер нам потрібно буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці та на що будуть готові українці", — сказав він, додавши, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися, якщо ці позиції вдасться достатньо зблизити. Він назвав територіальні питання та припинення вогню вирішальними елементами будь-якої потенційної угоди.

Трамп також оголосив, що розглядає можливість запровадження додаткових санкцій проти країн, які продовжують вести бізнес з Росією, зокрема згадавши Індію та Китай.

ЄС зберігає обережність

У Брюсселі речники Європейської комісії заявили, що "занадто рано говорити" про можливу участь ЄС у майбутній зустрічі лідерів, оскільки формат, час і логістичні деталі ще не визначені. Речниця Єврокомісії Аріанна Подеста підтвердила, що, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не брала участі в недавніх телефонних розмовах, вона була поінформована іншими європейськими лідерами. Вона наголосила, що позиція ЄС незмінна: він підтримує "справедливий і тривалий мир для України".