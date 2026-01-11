Інтерфакс-Україна
10:33 11.01.2026

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

Фото: ДСНС Києва

Росія випустила по Україні за поточний тиждень майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та більш ніж 50 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Балістичні, крилаті, була і балістика середньої дальності Орєшнік. І по цілях, які не мають жодного військового сенсу: енергетика, житлові будинки. І вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей. Дякую нашим мобільним вогневим групам, які щоночі, які щодня захищають Україну від цих атак, усім нашим іншим воїнам підрозділів ППО, підрозділам РЕБ", - сказано в його телеграм-каналі.

Президент наголосив, що в багатьох регіонах зберігається складна ситуація після російських ударів по критичній інфраструктурі.

Між тим, цілодобово працюють енергетики, ремонтні бригади, щоб повертати світло, тепло, водопостачання людям.

"Я дякую кожному й кожній, хто працює заради України. Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами", - підкреслив він.

