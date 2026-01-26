Інтерфакс-Україна
Події
23:11 26.01.2026

Вечірній ворожий удар по Харкову був комбінованим, він спричинив пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури - Синєгубов

1 хв читати

ЗС РФ здійснили у понеділок ввечері комбіновану атаку на Харків, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Це була комбінована атака — ракетні удари та БпЛА... Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що внаслідок удару пошкоджені дві школи в Індустріальному районі міста, а також об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Під ворожими ударами опинилася наша енергетика — є досить серйозні ушкодження", - написав Синєгубов.

У відеокоментарі він зазначив, що через це значна частина регіону зараз знеструмлена.

"Біля 80% міста Харкова і області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень", - сказав Синєгубов.

Він запевнив, що енергетики, рятувальники та інші профільні служби працюють, аби найскоріше ліквідувати наслідки удару і поновити енергопостачання.

Джерело:  https://t.me/synegubov/19790

Теги: #ракети #наслідки #атака #харків #бпла

