Генсек ООН заявив про виключний статус Ради Безпеки ООН в питаннях миру й безпеки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що ніхто окрім Радбезу ООН не може вимагати виконання рішень щодо миру й безпеки. Про це Гутерреш написав на платформі X у понеділок.

"Рада Безпеки ООН має виключне право діяти від імені всіх країн-членів з питань миру та безпеки. Тільки вона приймає рішення, обов'язкові для всіх. Жоден інший орган чи спеціальна коаліція не може юридично вимагати від усіх країн дотримання рішень щодо миру та безпеки. Її відповідальність є винятковою. Її зобов'язання є універсальними. Саме тому реформа є надзвичайно важливою. Саме тому ми повинні без зволікань вжити заходів для підвищення представництва та ефективності Ради Безпеки", - написав Гутерреш на X.

Як повідомлялося, у четвер, 22 січня, американським президентом Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі була заснована Рада миру. Трамп заявив, що нова структура може виконувати функції, які, на його думку, мала б виконувати Організація Об’єднаних Націй. "Я вважаю, що Рада миру стане найпрестижнішою радою з усіх, що коли-небудь існували, і вона зробить багато того, що Організація Об’єднаних Націй мала б зробити", — сказав він у середу. На запитання, чи може Рада миру замінити ООН, Трамп відповів: "Можливо".

