Інтерфакс-Україна
Економіка
18:02 19.01.2026

Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

2 хв читати
Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

Міністерство енергетики припинило повноваження Олександра Гавви як генерального директора АТ "Оператор ринку", йдеться у системі розкриття інформації SMIDA.

"Припинено повноваження у зв’язку із закінченням строку дії контракту №1 з генеральним директором АТ "Оператор ринку" від 19 січня 2023 року, укладеного між товариством та Олександром Гаввою", – йдеться у повідомленні АТ у SMIDA у понеділок.

Гавва перебував на посаді з 19 січня 2023 року, коли був призначений гендиректором "Оператора ринку" його наглядовою радою.

Про нового керівника товариства поки невідомо. Найімовірніше, буде призначено тимчасово виконуючого обов’язки гендиректора до формування нової наглядової ради.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку", скасувало свій наказ від 6 січня 2026 року про призначення на наступний трирічний термін гендиректором товариства Олександра Гавви.

Зараз триває відбір трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.

Гавва називався одним з кандидатів на залишення посади з призначенням міністром енергетики Дениса Шмигаля, якій обійняв цю посаду 14 січня.

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року у відповідності до закону "Про ринок електричної енергії". 20 грудня 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі та яке не підлягає приватизації.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

Теги: #припинення #повноваження #гавва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:48 12.01.2026
Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

Міненерго скасувало свій наказ про призначення Гавви гендиректором "Оператора ринку" на наступні три роки

15:35 29.12.2025
Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

Припинено повноваження двох незалежних членів наглядової ради "Оператора ринку"

17:46 25.12.2025
Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика групи "МІК" остаточно припинила роботу після обстрілу і руйнування електропідстанції

Виробник спецодягу Марганецька швейна фабрика групи "МІК" остаточно припинила роботу після обстрілу і руйнування електропідстанції

02:11 21.12.2025
Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

Міжнародні делегації у складі США, Єгипту, Катару і Туреччини обговорили другий етап припинення вогню в Газі

03:40 13.12.2025
Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

Ердоган закликав Путіна до "обмеженого припинення вогню" в Україні

01:56 09.12.2025
Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

Трамп розкритикував обсяги фіндопомоги, наданої Україні адміністрацією Байдена, та заявив, що прагне припинення людських жертв

10:19 21.11.2025
Стубб про публікацію "мирного плану": оцінюємо ситуацію разом із нашими союзниками та Україною

Стубб про публікацію "мирного плану": оцінюємо ситуацію разом із нашими союзниками та Україною

20:10 24.10.2025
Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

Рютте знову схвально відгукнувся про пропозицію Трампа для України та Росії зупинитися там, де вони є

15:15 20.10.2025
Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії в Україну – Офіс генпрокурора

20:37 14.10.2025
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

ВАЖЛИВЕ

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

ОСТАННЄ

"Контінентал Фармерз Груп" впровадила е-портал перевізника на базі ERP IT-Enterprise

Колишній член НКЦПФР Бойко планує далі працювати в напрямку розвитку інститутів спільного інвестування

Євроінтеграція відкриє нові можливості, Україна не повинна їх втратити – СЕО "Метінвесту"

Свириденко: Українці вже витратили 11,3 млрд грн "Зимової підтримки"

"Укрфінжитло" готує основу для залучення ринкового фінансування програми "єОселя"

Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Мінекономіки почало напрацьовувати механізми розподілу держдопомоги аграріям з урахуванням рекомендацій Рахункової палати

СЕО ДТЕК на ВЕФ-2026 прагне об’єднати світову спільноту для підтримки енергетики України, доведеної "до межі зриву" атаками РФ

Раді пропонують унормувати трудове законодавство в умовах війни

Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА