Міненерго припинило повноваження глави "Оператора ринку" Гавви

Міністерство енергетики припинило повноваження Олександра Гавви як генерального директора АТ "Оператор ринку", йдеться у системі розкриття інформації SMIDA.

"Припинено повноваження у зв’язку із закінченням строку дії контракту №1 з генеральним директором АТ "Оператор ринку" від 19 січня 2023 року, укладеного між товариством та Олександром Гаввою", – йдеться у повідомленні АТ у SMIDA у понеділок.

Гавва перебував на посаді з 19 січня 2023 року, коли був призначений гендиректором "Оператора ринку" його наглядовою радою.

Про нового керівника товариства поки невідомо. Найімовірніше, буде призначено тимчасово виконуючого обов’язки гендиректора до формування нової наглядової ради.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики, яке одноосібно здійснює повноваження та функції загальних зборів АТ "Оператор ринку", скасувало свій наказ від 6 січня 2026 року про призначення на наступний трирічний термін гендиректором товариства Олександра Гавви.

Зараз триває відбір трьох незалежних членів та двох представників держави у наглядову раду "Оператор ринку". У першої групи закінчився термін контракту, представники держави були звільнені після оприлюднення справи НАБУ/САП "Мідас" в рамках оновлення наглядових рад державних енергетичних компаній.

Гавва називався одним з кандидатів на залишення посади з призначенням міністром енергетики Дениса Шмигаля, якій обійняв цю посаду 14 січня.

"Оператор ринку" як державне підприємство утворене 18 червня 2019 року у відповідності до закону "Про ринок електричної енергії". 20 грудня 2021 року "Оператор ринку" став акціонерним товариством, 100% акцій якого належить державі та яке не підлягає приватизації.

Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.