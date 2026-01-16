Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

Фото: Video NV @newvoiceua

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital у 2025 році здійснила інвестиції десь майже на $100 млн, але не всі з них встигла завершити, повідомив засновник Dragon Capital Томаш Фіала.

"Ми наблизились в минулому році за рівнем нових інвестицій майже до довоєнного рівня, коли було більше $100 млн", – сказав він в ході дискусії Центра економічної стратегії у п’ятницю, присвяченій головним трендам року для української економіки.

Фіала зазначив, що в перші два роки війни завданням було збереження бізнесу, його відновлення після падіння у 2022 році та закінчення всіх капітальних інвестицій, розпочатих до початку війни.

"Ну а останні два роки – це вже про розширення бізнесу. Вже не можна чекати з прийняттям рішень "на після війни", вже займає багато часу, щоб чекати на після війни", – пояснив глава Dragon Capital.

"А в цьому році плануємо ще більше зробити", – наголосив він.

Фіала зауважив, що плани на зростання пов’язані із створенням двох фондів прямих інвестицій – Rebuild Ukraine Fund (REBUF) та Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (спільно із британською Amber Infrastructure), над яким компанія активно працювала останні 1.5 року. Цільові обсяги цих фондів відповідно $250 млн та $350 млн, і внесок Dragon Capital в кожен з них складає по $20 млн.

Глава компанії уточнив, що перше закриття REBUF обсягом $102,5 млн відбулося у п’ятницю, тоді як оголошення про перше значного обсягу закриття Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I очікується наступного тижня.

Фіала додав, що Dragon Capital разом з Amber Infrastructure був обраний переможцем конкурсу з управління EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine заявленим обсягом EUR220 млн серед 12 претендентів, з яких 4 пройшли до фіналу.

За його словами, Dragon Capital готовий вкласти в цей фонд EUR40 млн власних коштів, а іншими інвесторами, як і в двох попередніх фондах, виступають по п’ять європейських IFI (International Financial Institutions) та DFI (Development Financial Institutions).

"Зараз ми знаходимося в процесі Due Diligence… Плануємо почати його інвестувати середини наступного року", – повідомив Фіала. Він наголосив, що жоден з цих фондів не має обмеження на інвестиції у фізичні активи.

Щодо викликів, з яким стикалися бізнеси Dragon Capital у 2025 році, глава компанії зазначив, що великої різниці із попередніми роками не відбулося, на першому місці залишаються безпекові ризики.

За його словами, влітку додалися більш суттєві ризики з верховенством права, коли під час атаки на антикорупційні органи компанія десь на три тижні призупинила всі інвестиції.

"Було враження, що ми повернулися до часів Януковича і до авторитарного правління в країні, і ми відновили інвестиції тільки після того, як Верховна Рада і президент виправили свою помилку і дочекалися ще призначення урядом голови БЕБ", – сказав Фіала.

Він додав, що також відбувалися кібератаки на компанію, та залишаються виклики з трудовим ресурсом.

"Ми оцінюємо, що дефіцит співробітників на рівні 20% – це десь 2 млн людей. Зарплати ростуть в рік на 20-25% і знаходяться на рівні в валютному еквіваленті вище, ніж були до війни", – описав ситуацію глава Dragon Capital.

В той же час, за його словами, у більшості бізнесів зростання випереджає інфляцію та складає від 10% до 20% і ще більше, хоча витрати також швидко зростають.

"Нам важко в бюджетах на 26-й рік витримати таку маржинальність бізнесу, яка у нас була останні два роки, яка була, в принципі, непогана", – констатував Фіала.

Він також виділив проблему з електрикою та повідомив, що компанія інвестувала в своє забезпечення електрикою вже більше EUR10 млн: парк 70 генераторів, батарейки, інвертори, панелі на майже всіх ТРЦ і складах, а також на виробництвах.

"Результати непогані у 2025 році у більшості бізнесів, які не знаходяться близько до лінії зіткнення або не мають прильотів фізичного знищення. Тим більше, якщо вони знаходяться на західній Україні. На західній Україні ми набагато більше інвестуємо, і там умови для ведення бізнесу з точки зору попиту краще, ніж до війни", – підсумував засновник Dragon Capital та спрогнозував, що такі виклики залишатимуться й на 2026 рік.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Компанію засновано 2000 року в Києві. За словами її засновника та керівника Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій.