Інтерфакс-Україна
Економіка
19:17 16.01.2026

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

4 хв читати
Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала
Фото: Video NV @newvoiceua

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital у 2025 році здійснила інвестиції десь майже на $100 млн, але не всі з них встигла завершити, повідомив засновник Dragon Capital Томаш Фіала.

"Ми наблизились в минулому році за рівнем нових інвестицій майже до довоєнного рівня, коли було більше $100 млн", – сказав він в ході дискусії Центра економічної стратегії у п’ятницю, присвяченій головним трендам року для української економіки.

Фіала зазначив, що в перші два роки війни завданням було збереження бізнесу, його відновлення після падіння у 2022 році та закінчення всіх капітальних інвестицій, розпочатих до початку війни.

"Ну а останні два роки – це вже про розширення бізнесу. Вже не можна чекати з прийняттям рішень "на після війни", вже займає багато часу, щоб чекати на після війни", – пояснив глава Dragon Capital.

"А в цьому році плануємо ще більше зробити", – наголосив він.

Фіала зауважив, що плани на зростання пов’язані із створенням двох фондів прямих інвестицій – Rebuild Ukraine Fund (REBUF) та Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I (спільно із британською Amber Infrastructure), над яким компанія активно працювала останні 1.5 року. Цільові обсяги цих фондів відповідно $250 млн та $350 млн, і внесок Dragon Capital в кожен з них складає по $20 млн.

Глава компанії уточнив, що перше закриття REBUF обсягом $102,5 млн відбулося у п’ятницю, тоді як оголошення про перше значного обсягу закриття Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I очікується наступного тижня.

Фіала додав, що Dragon Capital разом з Amber Infrastructure був обраний переможцем конкурсу з управління EU Flagship Fund for Reconstruction of Ukraine заявленим обсягом EUR220 млн серед 12 претендентів, з яких 4 пройшли до фіналу.

За його словами, Dragon Capital готовий вкласти в цей фонд EUR40 млн власних коштів, а іншими інвесторами, як і в двох попередніх фондах, виступають по п’ять європейських IFI (International Financial Institutions) та DFI (Development Financial Institutions).

"Зараз ми знаходимося в процесі Due Diligence… Плануємо почати його інвестувати середини наступного року", – повідомив Фіала. Він наголосив, що жоден з цих фондів не має обмеження на інвестиції у фізичні активи.

Щодо викликів, з яким стикалися бізнеси Dragon Capital у 2025 році, глава компанії зазначив, що великої різниці із попередніми роками не відбулося, на першому місці залишаються безпекові ризики.

За його словами, влітку додалися більш суттєві ризики з верховенством права, коли під час атаки на антикорупційні органи компанія десь на три тижні призупинила всі інвестиції.

"Було враження, що ми повернулися до часів Януковича і до авторитарного правління в країні, і ми відновили інвестиції тільки після того, як Верховна Рада і президент виправили свою помилку і дочекалися ще призначення урядом голови БЕБ", – сказав Фіала.

Він додав, що також відбувалися кібератаки на компанію, та залишаються виклики з трудовим ресурсом.

"Ми оцінюємо, що дефіцит співробітників на рівні 20% – це десь 2 млн людей. Зарплати ростуть в рік на 20-25% і знаходяться на рівні в валютному еквіваленті вище, ніж були до війни", – описав ситуацію глава Dragon Capital.

В той же час, за його словами, у більшості бізнесів зростання випереджає інфляцію та складає від 10% до 20% і ще більше, хоча витрати також швидко зростають.

"Нам важко в бюджетах на 26-й рік витримати таку маржинальність бізнесу, яка у нас була останні два роки, яка була, в принципі, непогана", – констатував Фіала.

Він також виділив проблему з електрикою та повідомив, що компанія інвестувала в своє забезпечення електрикою вже більше EUR10 млн: парк 70 генераторів, батарейки, інвертори, панелі на майже всіх ТРЦ і складах, а також на виробництвах.

"Результати непогані у 2025 році у більшості бізнесів, які не знаходяться близько до лінії зіткнення або не мають прильотів фізичного знищення. Тим більше, якщо вони знаходяться на західній Україні. На західній Україні ми набагато більше інвестуємо, і там умови для ведення бізнесу з точки зору попиту краще, ніж до війни", – підсумував засновник Dragon Capital та спрогнозував, що такі виклики залишатимуться й на 2026 рік.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.

Компанію засновано 2000 року в Києві. За словами її засновника та керівника Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входить майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій.

 

Теги: #інвестиції #dragon

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 16.01.2026
Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

Інвестиції у відкриття медичного хабу MonoDoctor у Львові склали 100 млн грн

15:20 16.01.2026
"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

17:07 13.01.2026
Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

Штучний інтелект-стартап Deepgram провів інвестраунд з оцінкою в $1,3 млрд

19:19 06.01.2026
Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

Заявки на участь у програмі залучення інвестицій у проєкти зі скорочення викидів можна подати до 30 січня — Мінекономіки

12:48 06.01.2026
Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

Частка інвестиційного попиту відновилася до 30% у 2025р

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

19:19 13.12.2025
2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

2026 рік може стати точкою стратегічного перелому для системи європейської безпеки – експерти

19:47 12.12.2025
Diligent Capital Partners очолила $12 млн раунд інвестицій у філіппінський необанк Tonik

Diligent Capital Partners очолила $12 млн раунд інвестицій у філіппінський необанк Tonik

09:36 10.12.2025
Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

Microsoft за два роки інвестує $5,4 млрд у хмарну інфраструктуру в Канаді

13:14 30.11.2025
Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

Зеленський оголосив про призначення Маркарової радником із питань відбудови України та інвестицій

ВАЖЛИВЕ

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна з партнерами реалізує 42 різних проєкти підтримки енергетики на $1 млрд – Шмигаль

ОСТАННЄ

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

Україна планує підписати міжурядову угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво – Свириденко

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування - експерт

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА