Інтерфакс-Україна
Економіка
20:58 16.01.2026

Концесією 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" зацікавились понад 40 операторів та інвесторів

2 хв читати

Прийом заявок на прекваліфікацію концесійного конкурсу за проєктом 40-річної концесії щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" (ЧКТ, Одеська обл.) триватиме до кінця доби 4 березня, проєкт уже зацікавив понад 40 міжнародних операторів та інвесторів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Триває конкурс з відбору інвестора для портових терміналів. Йдеться про перший та контейнерний термінали порту Чорноморськ – найбільший інвестпроєкт у портовій галузі в історії України та перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується під час повномасштабної війни", - повідомляється в телеграм-каналі відомства у п'ятницю.

Очікується, що проєкт залучить близько $1 млрд додаткових надходжень до бюджетів, при цьому держава зберігає право власності на порт, збережуться понад 1 тис робочих місць. В його рамках очікується перевалка до 250 тис. TEU і 3 млн тонн вантажів щороку вже у перші 3 роки.

"Конкурс проходить за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників – ЄБРР та IFC – для повної прозорості та відповідності міжнародним стандартам. Прийом заявок на прекваліфікацію – до 4 березня 2025 року (23:59)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Конкурс був оголошений 20 грудня 2025 року.

 

Теги: #концесія #чорноморськ #порт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:24 15.01.2026
Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

Внаслідок атаки в порту "Чорноморськ" поранено працівника екіпажу судна під прапором Мальти та стався витік олії

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

13:50 06.01.2026
Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

09:06 31.12.2025
Росія двічі за вівторок завдала ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого загорівся резервуар з олією - АМПУ

Росія двічі за вівторок завдала ударів по Чорноморському порту, внаслідок чого загорівся резервуар з олією - АМПУ

19:21 30.12.2025
Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

Росія вдруге за день завдала ударів по Чорноморському порту - АМПУ

10:33 25.12.2025
Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

Росія вночі атакувала об’єкти портової інфраструктури в Чорноморську, загинула одна людина - АМПУ

19:09 12.12.2025
Через удар ворога у Чорноморському порту пошкоджено паром під прапором Туреччини, постраждалих немає - віцепремʼєр

Через удар ворога у Чорноморському порту пошкоджено паром під прапором Туреччини, постраждалих немає - віцепремʼєр

18:41 12.12.2025
Зеленський про удар по Чорноморську: Росіяни продовжують війну на знищення нормального життя в Україні

Зеленський про удар по Чорноморську: Росіяни продовжують війну на знищення нормального життя в Україні

17:43 12.12.2025
У Чорноморську після ракетної атаки спалахнуло судно, попередньо є постраждалі – ЗМІ

У Чорноморську після ракетної атаки спалахнуло судно, попередньо є постраждалі – ЗМІ

15:37 12.12.2025
Україна у грудні оголосить концесійний конкурс щодо контейнерного терміналу в порту "Чорноморськ"

Україна у грудні оголосить концесійний конкурс щодо контейнерного терміналу в порту "Чорноморськ"

ВАЖЛИВЕ

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

ОСТАННЄ

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

Україна планує підписати міжурядову угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво – Свириденко

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Банки в грудні скоротили фінансування розбудови нової енергогенерації до 48 МВт, з червня-24 обсяг досяг 1,34 ГВт

ПриватБанк у ніч на 17 січня призупинить операції з картками через регламентні роботи

Ринок новобудов впроваджує резервне енергоживлення на етапі проєктування - експерт

Пальне за два тижні може здорожчати на 2 грн/л, однак його дефіциту не очікується, – директор А-95

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА