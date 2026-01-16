Концесією 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" зацікавились понад 40 операторів та інвесторів

Прийом заявок на прекваліфікацію концесійного конкурсу за проєктом 40-річної концесії щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" (ЧКТ, Одеська обл.) триватиме до кінця доби 4 березня, проєкт уже зацікавив понад 40 міжнародних операторів та інвесторів, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Триває конкурс з відбору інвестора для портових терміналів. Йдеться про перший та контейнерний термінали порту Чорноморськ – найбільший інвестпроєкт у портовій галузі в історії України та перший проєкт державно-приватного партнерства в портах, який реалізується під час повномасштабної війни", - повідомляється в телеграм-каналі відомства у п'ятницю.

Очікується, що проєкт залучить близько $1 млрд додаткових надходжень до бюджетів, при цьому держава зберігає право власності на порт, збережуться понад 1 тис робочих місць. В його рамках очікується перевалка до 250 тис. TEU і 3 млн тонн вантажів щороку вже у перші 3 роки.

"Конкурс проходить за процедурою конкурентного діалогу із залученням міжнародних радників – ЄБРР та IFC – для повної прозорості та відповідності міжнародним стандартам. Прийом заявок на прекваліфікацію – до 4 березня 2025 року (23:59)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Україна оголосила про рішення провести конкурс на концесію щодо першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ", який має стати першим проєктом такого формату в портовій сфері після початку повномасштабного вторгнення.

У жовтні 2025 року конкурсна комісія з відбору інвестора для порту "Чорноморськ" залучила до роботи 12 зовнішніх експертів, кандидатури яких рекомендували Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація (МФК).

Конкурс був оголошений 20 грудня 2025 року.