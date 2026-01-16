Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

Ціна ф'ючерсу на природний газ на найближчий місяць на нідерландській платформі TTF у п'ятницю оновила максимум з червня минулого року на очікуваннях похолодання в Європі наприкінці січня.

Станом на 18:34 кч контракт дорожчає на 12,1% і торгується по 37,17 євро за МВт.год. В ході сесії ціна досягала 37,97 євро за МВт.год.

За тиждень вартість газу злетіла більш ніж на 30% - максимум більш ніж за два роки.

"Згідно з прогнозами, континентом пронесеться крижане сибірське повітря, що призведе до підвищення попиту, пов'язаного з опаленням, і може посилити світову конкуренцію за СПГ-вантажі", - наводить The Wall Street Journal слова аналітиків ANZ Research.

Крім того, Європа в останні дні активніше використовує газ зі сховищ, в результаті чого вони заповнені менш ніж на 52%. Середньосезонна заповненість за п'ять років становить 67%.