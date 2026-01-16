Інтерфакс-Україна
Економіка
19:18 16.01.2026

Україна планує підписати міжурядову угоду з Чехією про технічне та фінансове співробітництво – Свириденко

Уряди України та Чехії мають намір підписати угоду про технічне та фінансове співробітництво, повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, який прибув з візитом до України.

"Найближчим часом плануємо підписати міжурядову угоду про технічне та фінансове співробітництво, яка взаємно посилить наші держави. Ми маємо вже напрацьовані формати, які довели свою ефективність, зокрема спільні консультації урядів та міжурядова комісія з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва", - написала Свириденко в Телеграм у п'ятницю.

Голова уряду повідомила президенту Чехії про ситуацію з відновленням енергетичних обʼєктів в Україні після обстрілів в надскладних погодних умовах та подякувала за надане Україні енергетичне обладнання. "Шість чеських когенераційних установок загальною потужністю 1,45 МВт працюють на Харківщині і забезпечують безперебійне теплопостачання Чугуєва. Ще дві когенераційні установки у процесі підключення до міської лікарні", - розповіла Свириденко.

 

