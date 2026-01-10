Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

Україна й США збираються підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі, повідомила The Telegraph у п'ятницю, посилаючись на неназваних "західних чиновників".

"Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять угоду", - повідомили "західні чиновники" виданню The Telegraph.

"Український президент сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак його європейські союзники з "Коаліції охочих" відрадили його від цієї поїздки і замість цього запропонували Всесвітній економічний форум як кращу альтернативу для зустрічі з паном Трампом", - пише The Telegraph.

Угода, зокрема, передбачає залучення USD 800 млрд у реконструкцію України впродовж десяти років.

"Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів. Київ сподівається, що, пропозиція Вашингтону взяти участь у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, до яких Трамп може бути прихильним, зробить президента США буде більш схильним надати надійні гарантії безпеки", - зазначає The Telegraph.

За інформацією видання угода розроблена на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка "надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні".

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/09/us-ukraine-sign-800bn-reconstruction-deal-trump-zelensky/