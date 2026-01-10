Інтерфакс-Україна
Події
01:24 10.01.2026

Україна й США планують підписати в Давосі угоду про реконструкцію вартістю USD 800 млрд - ЗМІ

1 хв читати

Україна й США збираються підписати угоду про "процвітання" для відновлення країни на зустрічі світових лідерів у Давосі, повідомила The Telegraph у п'ятницю, посилаючись на неназваних "західних чиновників".

"Володимир Зеленський і Дональд Трамп вирушають до швейцарського гірського курорту, де, як очікується, вони зустрінуться і остаточно узгодять угоду", - повідомили "західні чиновники" виданню The Telegraph.

"Український президент сподівався поїхати до Білого дому наступного тижня, щоб укласти як план економічного процвітання, так і угоду про післявоєнні гарантії безпеки. Однак його європейські союзники з "Коаліції охочих" відрадили його від цієї поїздки і замість цього запропонували Всесвітній економічний форум як кращу альтернативу для зустрічі з паном Трампом", - пише The Telegraph.

Угода, зокрема, передбачає залучення USD 800 млрд у реконструкцію України впродовж десяти років.

"Вважається, що це відкриє шлях для низки кредитів, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів. Київ сподівається, що, пропозиція Вашингтону взяти участь у післявоєнній відбудові, особливо в проектах, до яких Трамп може бути прихильним, зробить президента США буде більш схильним надати надійні гарантії безпеки", - зазначає The Telegraph.

За інформацією видання угода розроблена на основі угоди про корисні копалини, підписаної минулого року, яка "надала американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні".

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/01/09/us-ukraine-sign-800bn-reconstruction-deal-trump-zelensky/

Теги: #угода #відбудова #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 09.01.2026
Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

Зеленський збирається обговорити з Трампом укладення угоди про вільну торгівлю

21:17 09.01.2026
Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

Угода ЄС і МЕРКОСУР створить найбільшу в світі зону вільної торгівлі - глава ЄК

21:11 09.01.2026
Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

Операція США в Венесуелі не пов'язана з ситуацією в Україні, наголошує посол

20:24 09.01.2026
Рютте обговорив з Рубіо Арктику та зусилля з завершення війни проти України

Рютте обговорив з Рубіо Арктику та зусилля з завершення війни проти України

19:43 09.01.2026
Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

Сибіга привітав затримання США танкера російського тіньового флоту Olina

00:29 01.01.2026
Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

Зеленський: підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну, мій підпис стоятиме під сильною угодою

23:41 31.12.2025
Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

Мирна угода готова на 90%, лишається 10%, і це значно більше ніж просто цифри – Зеленський

19:31 30.12.2025
Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

15:30 26.12.2025
Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

Зеленський: угода між Україною та США майже готова, питання підписання залежить від зустрічі з Трампом

20:18 19.12.2025
Рубіо сподівається на угоду між Україною та РФ до кінця року

Рубіо сподівається на угоду між Україною та РФ до кінця року

ВАЖЛИВЕ

Системи водовідведення та водопостачання в Києві після атаки РФ повернулися до штатного режиму – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

"Укренерго" у суботу застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

ОСТАННЄ

Клопотання про екстрадицію в Україну російського археолога надійшло до суду у Варшаві – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

Цифрові сервіси НКЦПФР тимчасово недоступні через відсутність е/е

НБУ оновив положення про систему BankID

Скасовано обмеження руху вантажівок у Рівненській, Волинській та Житомирській областях

ДТЕК: Електропостачання у Київській області відновлено для 76 тис родин, без електрики – понад 230 тис родин

Рішення ВАКС щодо конкурсу з управління активами IDS Ukraine не фіксує порушень з боку АРМА – заява

Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Свириденко: Електро- та теплопостачання відновлено у Кривому Розі та у населених пунктах Київської області, у Києві роботи тривають

Україна просить скликати екстрене засідання Радбезу ООН у зв'яку з обстрілами РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА