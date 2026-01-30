Інтерфакс-Україна
Події
17:33 30.01.2026

Польська LPP відкрила 500-й магазин в Україні

Фото: Unsplash

Польська fashion-група LPP відкрила в київському ТРЦ Promenada Park новий магазин бренду Sinsay, який став 500-ю торговою точкою групи в Україні, повідомила СЕО Асоціації ритейлерів України Оксана Приходько.

"30 січня в Києві у ТРЦ Promenada Park польська компанія LPP відкрила свій 500-й магазин в Україні. Новий простір, який став ювілейним, належить наймолодшому бренду компанії – Sinsay. LPP є зразком для всіх міжнародних ритейлерів, як динамічно і якісно розвиватися в Україні попри всі виклики, труднощі та обмеження", – написала Приходько на своїй Facebook сторінці.

За її словами, ще в травні 2023 року LPP мала 126 магазинів в Україні.

Як повідомлялося, польська група LPP, якій належать бренди Reserved, Sinsay, House, Cropp і Mohito планує в наступні три роки вдвічі збільшити кількість у світі своїх магазинів, зробивши ставку на бюджетний бренд Sinsay і загальне зростання обсягу продажу компанії.

За підсумками 2024 року продаж групи зріс на 14,8% – до PLN20 млрд, чистий прибуток – на 5,6%, до PLN1,7 млрд.

