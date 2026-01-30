Інтерфакс-Україна
Події
16:35 30.01.2026

Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

1 хв читати
Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади
Фото: https://t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області на засіданні у п'ятницю ухвалила рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із сіл Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке (Старосалтівська громада), повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей. Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він запевнив, що маршрути евакуації відпрацьовані, місця тимчасового проживання передбачені.

"Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги", - написав Синєгубов.

Теги: #синегубов

ВАЖЛИВЕ

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

ОСТАННЄ

Верховний суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу військовому меморіальному кладовищу

НЗФ через війну може зiткнутися з труднощами під час виконання фiнзобов'язань, з 19 січня він у простої через е/е

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

Завод "Євроформат" 2025р збільшив виробництво ліфтів на 20%

Майбутній прем'єр Нідерландів виключає переговори з Путіним і заявляє про підтримку України – ЗМІ

Запоріжжя у січні через обстріли зазнало три регіональні блекаути та 90 пошкоджень електромереж

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

Освітній омбудсмен пропонує розділити вступників з ТОТ та вступників з територій активних бойових дій в окремі квоти

Кабмін скасував ліцензування експорту та імпорту літій-іонних акумуляторів

Шість супермаркетів "АТБ" на Троєщині тимчасово працюватимуть цілодобово

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА