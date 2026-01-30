Рада оборони Харківської області ухвалила евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади

Фото: https://t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області на засіданні у п'ятницю ухвалила рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми із сіл Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке (Старосалтівська громада), повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"За останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей. Закликаємо родини з неповнолітніми невідкладно виїхати з небезпечних територій, бо йдеться про збереження життів", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він запевнив, що маршрути евакуації відпрацьовані, місця тимчасового проживання передбачені.

"Евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги", - написав Синєгубов.