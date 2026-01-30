Верховний Суд підтвердив незаконність передачі Мархалівського лісу військовому меморіальному кладовищу

Фото: фото: nmmc.mva.gov.ua

Верховний Суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" (НВМК), підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

"Касаційні скарги Державної установи "НВМК" та Київської обласної військової адміністрації залишити без задоволення… Поновити дію рішення Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2025 у справі №320/25649/24. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться в тексті постанови Верховного суду від 29 січня, текст якого є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

В рішенні зазначається, що положеннями Земельного кодексу України встановлено спеціальну, спрощену процедуру передачі у постійне користування та зміни цільового призначення земельних ділянок державної чи комунальної власності для розміщення НВМК, але законодавець встановив пряму заборону на зміну цільового призначення земельних ділянок, якщо ті належать до земель природно-заповідного фонду, і це узгоджується з узятими Україною міжнародними зобов’язаннями.

"За таких обставин Верховний Суд, усвідомлюючи надзвичайну суспільну значущість створення НВМК як місця гідного вшанування пам’яті військовослужбовців, захисників і захисниць України, які віддали своє життя за її незалежність і територіальну цілісність, зазначає, що така мета не може бути досягнута шляхом порушення приписів міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та вимог національного законодавства, зокрема, щодо охорони земель природно-заповідного фонду та інших особливо цінних природоохоронних територій… Верховний Суд констатує, що Київська обласна військова адміністрації, не мала правових підстав для зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 3222481200:05:002:0457 площею 258,7298 га та, відповідно, для передачі її у користування ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", а суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про наявність підстав для визнання протиправними та скасування пунктів 2-5 розпорядження від 14.03.2024 №275", - йдеться в рішенні суду.

Рішення було прийняте за позовом Громадської організації "Мархалівка. Підтримка" до Київської обласної військової адміністрації, а ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" виступила третьою особою, яка не заявляла самостійних вимог на предмет спору.

Раніше рішенням Київського окружного адміністративного суду від 13.03.2025, підтвердженим постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.08.2025, було задоволено позов визнати протиправними та скасувати пункти розпорядження Київської обладміністрації №275 про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки НВМК зі зміною цільового призначення.

Директор Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко, який раніше систематично заявляв про численні порушення екологічного законодавства при будівництві НВМК, написав у Facebook, що "таким чином військове кладовище в Мархалівському лісі будувати заборонено, бо це земля вже не його" і привітав всіх захисників лісу.

Він також розкритикував позицію Міністерства ветеранів, які відстоювали продовження спорудження НВМК в Мархалівському лісі, припустивши, що ті тепер нібито компенсуватимуть завданої лісу шкоду.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством ветеранів ДП "Національне військове меморіальне кладовище". У серпні 2023 року Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва. Пізніше в Мінветеранів повідомили про плани розпочати будівництво НВМК наприкінці листопада й увести в експлуатацію його першу чергу до кінця року. 27 березня 2023 року в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун заявив, що перші поховання на НВМК можуть розпочатися вже наприкінці літа - на початку осені 2024 року, а повністю побудувати весь комплекс планують до 2027 року.

Проте у 2024 році у КЕКЦ заявили, що нещодавно проведена незалежна геологічна експертиза засвідчила надто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується побудувати НВМК біля сіл Мархалівка та Іванковичі Гатненської територіальної громади поблизу Києва, зокрема, у 8 з 10 свердловин рівень ґрунтових вод мав відмітку понад 2 метри, а у деяких 80 см, і відповідно до державних санітарних правил і норм у такому місці здійснювати поховання заборонено. Також повідомлялося, що восени 2023 року на замовлення НВМК проводили експертизу і в 33 із 60 свердловин рівень ґрунтових вод був таким, що ділянки було визнано "підтопленими" та "потенційно підтопленими". У зв'язку з цим в КЕКЦ виступили за зупинення будівництва НВМК на цій території, щоб "підшукати дійсно достойне, підходяще місце, де можна буде здійснювати поховання загиблих у російсько-українській війні".

Проте 9 вересня 2024 року заступник міністра у справах ветеранів України Фархад Фархадов повідомив, що будівельні роботи зі зведення першої черги НВМК уже тривають, "щоб восени почати перші поховання", а директор НВМК Ярослав Пронюткін заявив, що "десь на листопад місяць мають початися перші поховання, потім уже будемо будувати адмінбудівлю, господарські будівлі до кінця 2025 року".

Київський окружний адміністративний суд 25 вересня 2024 року визнав нечинною постанову Кабінету міністрів України, на підставі якої розпочалося масове вирубування Мархалівського лісу для облаштування НВМК. У січні 2025 року колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду підтвердила це рішення Київського окружного адмінсуду.