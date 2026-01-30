Відсутність достатньої комунікації про проблеми в енергетиці призводить до соціальної напруги і грає на руку РФ – ексглава "Укренерго"

Відсутність достатньої комунікації про проблеми в енергетиці, їхні масштаби та сутність є поживним ґрунтом для російської пропаганди, поширенню чуток та викривленої інформації, що врешті призводить до соціальної напруги, яка грає на руку російським агресорам, вважає ексглава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"У нас є велика комунікаційна проблема на рівні країни. Вона полягає в тому, що є якась культура, за якої керівництво держави любить тільки хороші новини. Це проблема не тільки в енергетиці. Зайвий оптимізм призводить до того, що ти або говориш тільки хороше, або зовсім нічого… Якщо це погані новини – поясніть. Через те, що такої комунікації немає, вільний простір заповнюється ким завгодно і створюється зайва напруга в суспільстві, чим користуються росіяни", – сказав Кудрицький в ефірі спецпроєкту Українського медіа-центру "Погляд глибше з Тетяною Трощинською" у п’ятницю.

Як приклад він навів замовчування "Укренерго" інформації про кількість черг відключень населення, вказавши, що компанія почала робити це кілька місяців тому.

"Кричущий випадок, коли кілька місяців тому "Укренерго" заборонили комунікувати, що в Києві, наприклад, більше трьох черг відключень. А що казати, якщо місцеве обленерго публікує графіки в своєму Телеграм? Відповідно, треба мовчати. У нас є якісь відключення, а які, ми не скажемо. Це поживний ґрунт і для російської дезінформації, і для якихось побутових теорій змови. Наприклад, про експорт е/е, хоча він не здійснюється взагалі", – пояснив ексглава "Укренерго".

При цьому він назвав правильним кроком те, що президент України в недавньому зверненні озвучив рівень дефіциту електроенергії в Україні. "От президент сказав, що потреба в споживанні 18 ГВт, а доступних 11 ГВт. Це добре, що президент це сказав. Це крок у правильному напрямку. Росіяни ці цифри все одно знають. Виходить, росіяни знають, влада знає, а єдиний, хто не знає, це населення. І в цьому незнанні зароджуються теорії, версії, протести. Це не сприяє збільшенню нашої стійкості", – висловив думку Кудрицький.

Як повідомлялося, в цьому ж ефірі ексглава "Укренерго" Кудрицький пояснив проблеми з електрикою та опаленням в Києві після атак РФ низьким рівнем диверсифікації їхніх джерел.

"…приміром, житломасив Троєщина залежить від одного великого джерела генерації, максимум двох, бо ще недалеко Дарницька ТЕЦ, і від одного джерела тепла. Там проживає 300 тис. мешканців, що співставно з обласним центром. Протягом 4 років практично нічого не зроблено ні міською, ні центральною владою для того, щоб оцю залежність від одного джерела диверсифікувати. І який ризик такої залежності, мешканці Троєщини відчувають на собі", – сказав Кудрицький.

При цьому він звернув увагу, що жодне ППО не може гарантувати збиття на 100%.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dCADMQGRQYM