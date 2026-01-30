Інтерфакс-Україна
19:47 30.01.2026

Зеленський: США говорили про енергетичне перемир'я протягом тижня, в ніч на сьогодні відлік почався

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова дзеркально утримуватися від ударів по російській енергетиці під час так званого енергетичного перемир'я.

"Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах", - сказав він під час вечірнього телевізійного звернення.

Як повідомлялось, в Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп звернувся з особистим проханням до Володимира Путіна утриматися від ударів по Києву до 1 лютого для створення умов для переговорів, заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

 

