За відсутності в будинку тепла чи води платіжки перераховуватимуть автоматично – постанова уряду

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов’язує надавачів комунальних послуг самостійно перераховувати плату за послуги, якщо вони не надавалися, надавалися не повністю або були неналежної якості, повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

У релізі уточнюється, що йдеться про послуги тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

Рішення підготувало Мінрозвитку з урахуванням наслідків масованих обстрілів, зокрема у січні 2026 року. Через атаки в низці міст, зокрема в Києві, виникали тривалі перебої з тепло- і водопостачанням. Наразі у столиці тривають відновлювальні роботи — тепло повертають ще близько 250 будинкам. Загалом після останніх масованих обстрілів без теплопостачання залишалися мешканці близько 6 тисяч багатоповерхівок столиці, частина з них — двічі.

Постанова передбачає, що виконавці комунальних послуг мають фіксувати по кожному багатоквартирному будинку, скільки днів послуги були відсутні або надавалися неякісно. За дні, коли послуг не було у зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів чи аварій, плата не нараховується; вартість послуг перераховується за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості, а результати перерахунку автоматично відображаються у платіжках наступного місяця — без звернень від споживачів.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року.