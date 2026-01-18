Інтерфакс-Україна
Події
21:58 18.01.2026

Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, уже сьогодні тепло з’явилося в оселях, де працювали бригади залізничників, а завтра до робіт долучаться ще 30 бригад, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Залізничники з різних регіонів країни працюють у Києві, підтримуючи місто у складний момент. Уже сьогодні в оселях, де працювали наші бригади, зʼявилося тепло. Завтра до робіт долучаться ще 30 бригад", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі, оприлюдненому у неділю.

 

