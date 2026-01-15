Інтерфакс-Україна
Події
13:50 15.01.2026

Глава МВС: На лінію 112 можна повідомити про відсутність тепла, води та електрики

Лінія 112 працює в режимі прийому повідомлень українців про відсутність тепло-, водо- та електропостачання, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Ми залучили до роботи додаткових операторів, аби оперативно опрацьовувати не лише звернення до екстрених служб - рятувальників, поліції, медичної допомоги чи газової служби, а й отримувати інформацію щодо критичної ситуації у домівках громадян", - написав міністр у телеграм-каналі в четвер.

За словами глави МВС, оператори лінії 112 невідкладно передають інформацію про відсутність тепла, води та електрики до штабу з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві та комісії ТЕБ та НС для швидкої організації допомоги людям у нинішніх складних умовах.

"Оператори надаватимуть інформацію про найближчий пункт незламності чи місця обігріву. І за потреби скеровуватимуть екіпажі екстрених служб", - зазначив Клименко.

Він нагадав, що навіть за відсутності мобільного звʼязку можна звернутися на 112.

"Для цього підключіться до мережі WI-Fi (доступно в пунктах незламності, торгових центрах, медичних закладах тощо), завантажте застосунок 112 Ukraine та (https://mvs.gov.ua/112/) авторизуйтеся. А ще краще - завчасно встановіть застосунок. (https://mvs.gov.ua/112/)", - додав міністр.

