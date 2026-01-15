Албанія вивчає можливість долучитися до програми PURL - глава МЗС

Фото: https://www.facebook.com/espiropali

Албанія продовжить надавати гуманітарну та військову підтримку Україні, зокрема, прагне долучитися до програми із фінансування закупівель американської зброї PURL, повідомила міністр закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі.

"Як ви знаєте, Албанія надає гуманітарну, військову та іншу підтримку Україні і продовжуватиме це робити. Тому наш прем’єр-міністр, наш уряд прагне вивчити програму PURL і долучитися до неї", – сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна".

Спіропалі наголосила, що Албанія є членом НАТО і вважає, що "наші обов’язки в альянсі полягають у розподілі тягаря".

"І, безумовно, ми готові у 2026 році долучитися до програм, не тільки "PURL", а й інших програм співпраці, в тому числі двосторонніх з Україною", – додала міністр.

Говорячи про гарантії безпеки, міністерка зазначила, що Албанія готова брати участь у їх наданні і "буде це робити".