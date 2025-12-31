Інтерфакс-Україна
Події
13:37 31.12.2025

Зеленський: у 2025р сума внесків у PURL становила $4,3 млрд

1 хв читати
Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року
Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сума внесків у PURL в 2025 році становила $4,3 млрд, з них за грудень - майже $1,5 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме в 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він також подякував Румунії й Хорватії за приєднання до програми та оголошення перших внесків у PURL.

До програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.

Теги: #purl #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 31.12.2025
Хорватія передасть 15 млн євро до PURL

Хорватія передасть 15 млн євро до PURL

00:43 31.12.2025
Румунія приєднується до PURL і виділяє EUR 50 млн в рамках бюджету 2025 року

Румунія приєднується до PURL і виділяє EUR 50 млн в рамках бюджету 2025 року

18:38 30.12.2025
Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

18:28 30.12.2025
Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

18:24 30.12.2025
Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

18:09 30.12.2025
Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

Зеленський: я не чув від Індії й ОАЕ засудження російських ударів по українських дітях

18:00 30.12.2025
Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

Зеленський про можливість розміщення військ США: ми це проговорюємо, але рішення приймає країна

17:54 30.12.2025
Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

Зеленський анонсував ще одну зустріч радників з нацбезпеки 7 січня, після зустрічі лідерів

17:07 30.12.2025
Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

Зеленський: зустріч радників з нацбезпеки Коаліції охочих планується 3 січня в Україні, лідери можуть зустрітися 6 січня у Франції

09:27 30.12.2025
Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

ВАЖЛИВЕ

Запуск власної ETS зможе полегшити процес впровадження СВАМ для українського бізнесу – очільник Мінекономіки

Мінекономіки планує у 2026р вивести з Держводагентства непритаманні функції – міністр

Кабмін знову обмежив виплату спецпенсій понад 26 тис. грн на період воєнного стану у 2026р

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

ОСТАННЄ

Понад 10 тис. російських солдатів побували у полоні в Україні, 40% з них мають судимості - проєкт "Хочу жить"

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

У Фінській затоці пошкоджено телекомунікаційний кабель Elisa між Гельсінкі й Таллінном

Затримано чоловіка, який стріляв у військовослужбовця ТЦК у Харкові

У ГУР розповіли, як українські розвідники змінювали хід війни у 2025 році

Систему обліку "Імпульс" почали впроваджувати у підрозділах Сил безпілотних систем – Міноборони України

Завантаженість готелів у Карпатах становитиме 85-95% взимку 2026 - прогноз

Ветеран-зв’язківець може застосувати свої військові компетенції як монтажник телекомунікацій і інженер ІТ-інфраструктури - Мінветеранів

Перший день 2026 року в Україні буде морозним, без істотних опадів

Уряд шукає баланс між рекомендаціями ЄС щодо ОВД та запитом бізнесу на спрощення процедур через війну – очільник Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА