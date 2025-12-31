Зеленський: у 2025р сума внесків у PURL становила $4,3 млрд

Звернення Президента до учасників засідання Коаліції охочих 11 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Сума внесків у PURL в 2025 році становила $4,3 млрд, з них за грудень - майже $1,5 млрд, наповнення ще двох пакетів допомоги триває, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загальна сума внесків склала 4,3 млрд дол., з них лише за грудень – майже 1,5 млрд дол. Завдяки цьому вдалося сформувати вже вісім пакетів допомоги і зараз триває наповнення ще двох. Дякуємо кожному, хто допомагав Україні в цьому році й підтримуватиме в 2026-му. Наближаємо мир і гарантовану безпеку для України та всієї Європи", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він також подякував Румунії й Хорватії за приєднання до програми та оголошення перших внесків у PURL.

До програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.