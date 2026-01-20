Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

Фото: https://www.facebook.com/

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 20 січня Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електроживлення, також пошкоджено електричні підстанції, які мають важливе значення для ядерної безпеки українських АЕС, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

"Сьогодні вранці внаслідок масштабних військових дій було пошкоджено кілька українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки", - повідомило МАГАТЕ у соцмережі X у вівторок.

Окрім того, за його інформацією, Чорнобильська АЕС повністю втратила все зовнішнє електропостачання.

"ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також були пошкоджені лінії електропередачі до інших АЕС", - йдеться у дописі.

За словами Гроссі, МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їх вплив на ядерну безпеку.