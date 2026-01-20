Інтерфакс-Україна
Події
14:50 20.01.2026

Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ

1 хв читати
Удари РФ порушили роботу кількох важливих для ядерної безпеки електропідстанцій, ЧАЕС знеструмлена –- МАГАТЕ
Фото: https://www.facebook.com/

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 20 січня Чорнобильська АЕС повністю втратила зовнішнє електроживлення, також пошкоджено електричні підстанції, які мають важливе значення для ядерної безпеки українських АЕС, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на генерального директора агентства Рафаеля Гроссі.

"Сьогодні вранці внаслідок масштабних військових дій було пошкоджено кілька українських електричних підстанцій, які мають важливе значення для ядерної безпеки", - повідомило МАГАТЕ у соцмережі X у вівторок.

Окрім того, за його інформацією, Чорнобильська АЕС повністю втратила все зовнішнє електропостачання.

"ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також були пошкоджені лінії електропередачі до інших АЕС", - йдеться у дописі.

За словами Гроссі, МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити їх вплив на ядерну безпеку.

Теги: #чаес #магате

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 20.01.2026
Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

Україна закликає Раду керуючих МАГАТЕ відреагувати на атаку РФ та і вирішити питання присутності Росії в Раді - Сибіга

02:30 20.01.2026
МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

МАГАТЕ повідомило про повторне підключення резервної лінії до ЗАЕС

00:18 17.01.2026
Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

Україна та Росія домовились про тимчасове перемир'я на ЗАЕС для ремонту резервної ЛЕП – МАГАТЕ

18:59 09.01.2026
МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

МАГАТЕ хоче домовитися про чергове перемир’я щодо ЗАЕС для ремонту Україною останньої резервної ЛЕП – Гроссі

13:07 28.12.2025
Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС

Глава МАГАТЕ повідомив про місцеве перемир’я для ремонту ЛЕП біля ЗАЕС

00:48 20.12.2025
Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

Ситуація в енергосистемі України через удари перебуває в найгіршому стані як мінімум з вересня 2024р – МАГАТЕ

18:17 11.12.2025
Колегія ДІЯРУ визнала можливою експлуатацію СВЯП-1 з відпрацьованим паливом ЧАЕС до кінця 2034р.

Колегія ДІЯРУ визнала можливою експлуатацію СВЯП-1 з відпрацьованим паливом ЧАЕС до кінця 2034р.

15:10 06.12.2025
Нічний обстріл РФ змусив три АЕС України зменшити потужність, а ЗАЕС на 30 хв втратила зв’язок з мережею – МАГАТЕ

Нічний обстріл РФ змусив три АЕС України зменшити потужність, а ЗАЕС на 30 хв втратила зв’язок з мережею – МАГАТЕ

23:27 27.11.2025
Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

Всі окрім одного енергоблоку АЕС України знову працюють на повну потужність, а ЛЕП до них відновлені – МАГАТЕ

19:25 25.11.2025
ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

ЗАЕС потрібен "особливий статус" та угода про співпрацю між РФ та Україною в разі досягнення миру – Гроссі

ВАЖЛИВЕ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: є всі шанси завершити війну, якщо зупинимо РФ в небі, на землі та завдамо нищівного удару по її економіці

Зеленський: Я звертався до лідерів Європи з пропозицією створити об'єднані збройні сили, поки ніхто не зробив кроку назустріч цій ідеї

Зеленський: Поки я не бачу глухого кута в перемовинах

ОСТАННЄ

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Свириденко: станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо

Глава МВС: майже 15 тис. звернень на лінію 112 щодо відсутності тепла та електрики поступило зі столиці і Київщини

НАБУ: завершено слідство по операції "Чисте місто"

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

В Україну надійшла партія допомоги від уряду Італії – Кулеба

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

Міністр оборони України: стратегічна ціль - убивати 50 тисяч окупантів на місяць

Федоров: майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА