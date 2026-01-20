Інтерфакс-Україна
Події
14:36 20.01.2026

Координаційний штаб повідомив про 2080 військових та 230 цивільних, повернутих за рік за обмінами

Результатом роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за 2025 рік стало повернення 2080 військових та 230 цивільних з російського полону за процедурами обмінів, повідомляється на сторінці штабу у Facebook.

Як повідомив заступник голови Коордштабу Андрій Юсов під час засідання у Києві, упродовж минулого року вдалося провести десять обмінів. Також Координаційний штаб організував обмін згідно з першими домовленостями у Стамбулі, але він відбувся у три етапи. Крім цього, проведено десять етапів обміну згідно з другими стамбульськими домовленостями.

За словами представниці Секретаріату Коордштабу Вікторії Петрук, зі штабом співпрацюють правозахисні організації, в також ті, які надають психологічну та юридичну допомогу. Були вдосконалені інформаційна система Коордштабу та особистий онлайн-кабінет.

"Координаційний штаб працює над реалізацією як обмінів, досягнутих завдяки роботі переговорної групи, так і обмінів згідно з політичними домовленостями, досягнутими у Стамбулі", – повідомив секретар Координаційного штабу Дмитро Усов.

У 2025 році продовжив роботу проєкт "Люди майбутнього", призначений для підтримки дітей поневолених та зниклих безвісти, у програмах проекту взяли участь 6634 дитини.

"Продовжують активно працювати групи антикризового спілкування, громадські приймальні в регіонах, проводяться щодня консультації для родин та близьких – групові та індивідуальні. Успішно працюють також регіональні робочі групи на базі представництв МВС та Омбудсмана. Окремо було відзначене створення Громадської ради", - йдеться в повідомленні.

