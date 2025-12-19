В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям - Коордштаб

Фото: https://t.me/Koord_shtab

В Україну повернуто ще 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. ", йдеться у повідомленні Коордштабу у Телеграм-каналі у п'ятницю.

Повідомляється, що слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл

Зазначено, що репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", йдеться у повідомленні.