Інтерфакс-Україна
Події
14:01 09.01.2026

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

1 хв читати
СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч на 9 січня 2026 року.

"За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік"", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Серед знайдених наразі деталей: блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети); запчастини з двигунної установки; фрагменти механізму орієнтації; сопла з платформи блоку розведення тощо.

Як зазначається, відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку РФ. За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіусу дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

"Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", - наголошується у повідомленні.

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) триває.

Теги: #орєшнік #сбу #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 09.01.2026
Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

Підприємствам та організаціям Львівщини рекомендують перейти на дистанційну роботу — Козицький

09:31 09.01.2026
Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

00:57 09.01.2026
Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

Мер Львова радить дочекатися інформації військових, чи був удар "Орєшніком" по місту

10:31 08.01.2026
СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

17:13 07.01.2026
Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

Бережна про проросійську підпільну школу в Києві: цей випадок підтверджує, що освіта і культура - це питання національної безпеки

13:50 07.01.2026
Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

Рішення президента щодо керівництва СБУ створює небезпечний прецедент - нардеп

14:28 06.01.2026
СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

12:38 27.12.2025
Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

Росія, імовірно, розміщує "Орєшнік" на колишній авіабазі на сході Білорусі – ЗМІ

13:49 26.12.2025
На Львівщині зупинився крісельний підйомник, на якому перебуває близько 80 людей

На Львівщині зупинився крісельний підйомник, на якому перебуває близько 80 людей

ВАЖЛИВЕ

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

Свириденко: Цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні

ОСТАННЄ

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у лютому - Шмигаль

Франція переносить дату саміту G7 через день народження Трампа – ЗМІ

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

Міністри оборони України та Великої Британії підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства

"Харківський антикорупційний центр" і міськрада домовилися про співпрацю

Директори шкіл повинні до 21 січня оновити дані в АІКОМ для автоматичного продовження відстрочки вчителям

Голова МЗС Фінляндії: нові удари по українській інфраструктурі нагадують про повне нехтування Росією людськими життями

Четверо поранених у Херсоні через російськи обстріли – ОВА

Швейцарський арбітражний трибунал стягнув $18 млн на користь Міноборони України у спорі з американською компанією – Мін’юст

УЧХ працював у Києві на трьох локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА