Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

Суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором, повідомив Офіс генпрокурора у суботу.

Як зазначається у телеграм-каналі відомства, до роботи на окупаційну владу, засуджений був працівником поліції на різних посадах, з яких в 2014 – 2015 роках, обіймав посаду начальника Маріупольського РУП в Донецькій області, в подальшому, у 2018 – 2020 роках став мером м. Ясинуватої, та згодом у 2023 році призначений "головою адміністрації м. Маріуполя ДНР".

"Судом встановлено, що після захоплення Маріуполя він прийняв пропозицію окупаційної влади рф і з січня 2023 року обіймав посаду так званого "голови адміністрації м. Маріуполя ДНР", організовуючи та контролюючи роботу незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Вирок ухвалено в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.

Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років.