Інтерфакс-Україна
Події
14:31 31.01.2026

Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

2 хв читати
Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

В Україні 1 лютого холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°), повідомив Укргідрометцентр.

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю, 1 лютого, холодна без опадів погода: температура вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 лютого найвища температура вдень була 8,4 в 2002р., найнижча вночі -28,8 в 1956р.

У понеділок, 2 лютого, прогнозується дуже холодна погода з температурою вночі 22-27° морозу (у північних областях місцями 30°), вдень 14-19° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

Без опадів, лише вночі на крайньому півдні, вдень і у південно-східній частині сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

У Києві у понеділок дуже холодна без опадів погода: температура вночі 24-26°, вдень 16-18° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с.

Теги: #морози #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 30.01.2026
Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

13:28 27.01.2026
В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

13:41 26.01.2026
У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

13:54 25.01.2026
В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

13:24 21.01.2026
В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

13:29 20.01.2026
Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

13:22 17.01.2026
Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

13:05 16.01.2026
В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

12:45 15.01.2026
Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

16:32 12.01.2026
Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

ВАЖЛИВЕ

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

ОСТАННЄ

МАГАТЕ про збій в ОЕС України: Прямого впливу на ядерну безпеку не очікується, але загальна ситуація нестабільна

Працюють "синя" та "зелена" лінії київського метро, на "червоній" тривають перевірки перед відновленням роботи – КМДА

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

У Златополі на Харківщині вийшло з ладу електротехнічне обладнання майже на всіх котельнях

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

Ворог просунувся на гуляйпільському напрямку – DeepState

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Очільника окупаційної адміністрації Маріуполя заочно засуджено до 15 років позбавлення волі

Енергетики повернули електрику критичній інфраструктурі Києва – ДТЕК

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА