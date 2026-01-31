Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

В Україні 1 лютого холодна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 12-17° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 4-9° морозу; в Криму та Закарпатті вночі та вдень 1-6° морозу (вдень на Закарпатті місцями близько 0°), повідомив Укргідрометцентр.

Без опадів, лише у південно-східній частині вночі сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві в неділю, 1 лютого, холодна без опадів погода: температура вночі 21-23°, вдень 14-16° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 1 лютого найвища температура вдень була 8,4 в 2002р., найнижча вночі -28,8 в 1956р.

У понеділок, 2 лютого, прогнозується дуже холодна погода з температурою вночі 22-27° морозу (у північних областях місцями 30°), вдень 14-19° морозу; на Прикарпатті, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині вночі 17-22°, вдень 10-15° морозу; у південних областях вночі 9-14°, вдень 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

Без опадів, лише вночі на крайньому півдні, вдень і у південно-східній частині сніг. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

У Києві у понеділок дуже холодна без опадів погода: температура вночі 24-26°, вдень 16-18° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с.