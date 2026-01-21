Інтерфакс-Україна
Події
13:24 21.01.2026

В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

2 хв читати
В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

В Україні у четвер, 22 січня, без істотних опадів, лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла; на півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві у четвер без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 січня найвища температура вдень була 8,1° в 2007р., найнижча вночі -26,5° в 1907р.

В Україні, у п’ятницю, 23 січня, у південній частині та більшості центральних областей невеликий, вдень і на сході країни помірний сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході країни вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; на півдні країни вночі та вдень 0-5° морозу (на півдні Одещини та в Криму вдень 0-3° тепла); на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла.

В Києві у п’ятницю без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° морозу.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:29 20.01.2026
Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

13:22 17.01.2026
Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

13:05 16.01.2026
В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

12:45 15.01.2026
Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

16:32 12.01.2026
Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

12:47 11.01.2026
В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

13:17 09.01.2026
В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

В Україні на вихідних сніжитиме, морози посиляться, на дорогах місцями ожеледиця

13:10 08.01.2026
Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

Снігопади очікуються в Україні в найближчі дні, на південному сході – дощі, у суботу різке похолодання

13:04 07.01.2026
Україну замете снігом, місцями з хуртовиною, у південних областях - дощ

Україну замете снігом, місцями з хуртовиною, у південних областях - дощ

13:23 05.01.2026
Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

Найближчі дні в Україні очікуються сніжними, у вівторок з дощем, на дорогах ожеледиця

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Зустріч української переговорної делегації з представниками США запланована на вечір у Давосі - джерело

Підстав для введення надзвичайної ситуації в енергетиці в Харківській області наразі немає – Синєгубов

На допомогу Києву прийшли ремонтники з кількох областей, а уряд шукає можливість вивільнити для населення додаткову е/е

Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

ОСТАННЄ

У Києві створено робочу групу для верифікації когенераційних установок, генераторів та іншого обладнання

Сибіга обговорив із трансатлантичними колегами енергетичну ситуацію та нові пакети оборонної та фінансової підтримки України

Жінка загинула у Херсоні через російський обстріл – ОВА

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАКС не арештував кошти на рахунку Тимошенко, але арештував майно, вилучене під час обшуку - Суспільне

Стефанішина навела основні тези зі Стратегічного плану діяльності Держдепартаменту США на 2026-2030 роки стосовно українських інтересів

НАБУ і САП викрили схему розкрадання коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запоріжжя зі збитками 141,3 млн грн, серед підозрюваних – ексзаступник голови ОП Шурма

Тимошенко про внесення застави в 33 млн грн: Не знаю, чим завершиться, вся партія працює, щоб не дати мене арештувати

Зеленський: У Києві потрібні додаткові заходи для відновлення тепло- і енергопостачання

Кличко: В Києві у понеділок помер слюсар, що був на виклику у квартирі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА