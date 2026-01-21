В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

В Україні у четвер, 22 січня, без істотних опадів, лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла; на півдні країни вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

У Києві у четвер без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 22 січня найвища температура вдень була 8,1° в 2007р., найнижча вночі -26,5° в 1907р.

В Україні, у п’ятницю, 23 січня, у південній частині та більшості центральних областей невеликий, вдень і на сході країни помірний сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура на північному сході країни вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу; на півдні країни вночі та вдень 0-5° морозу (на півдні Одещини та в Криму вдень 0-3° тепла); на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу, на Закарпатті 0-3° тепла.

В Києві у п’ятницю без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° морозу.