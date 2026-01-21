Водопостачання в Києві відновлено – "Київводоканал"

Водопостачання столиці відновлено в повному обсязі, повідомив "Київводоканал".

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками завершили ремонтні роботи, і наразі водопровідні об’єкти міста працюють в нормальному режимі", - йдеться у повідомленні "Київводоканалу" у фейсбуці у середу.

Проте у "Київводоканалі" нагадали мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена.

Як повідомлялося, вночі 20 січня Росія завдала нового масованого удару по Києву балістичними, крилатими ракетами та дронами. Внаслідок пошкодження енергооб’єктів без опалення у місті були приблизно половина будинків, понад 5600, без води — лівий берег, без світла — сотні тисяч мешканців. У Києві діють екстрені відключення електрики. У столиці та регіоні — найскладніша ситуація в енергосистемі, повідомляло Укренерго.

Увечері 20 січня повідомлялось, що опалення підключили для 1600 будинків, без тепла на ніч залишалися ще 4000 будинків.