Прем'єр Гренландії розпорядився готуватися до військового вторгнення США

Фото: https://www.facebook.com/Jensfrederiknielsendemokraatit

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що дав розпорядження владі та населенню данського арктичного острова розпочати підготовку до можливого американського військового вторгнення, передає Bloomberg.

Щоб допомогти людям підготуватися до можливих потрясінь, уряд острова формує робочу групу, що складається з представників усіх місцевих властей, сказав Нільсен на пресконференції в столиці Гренландії Нууку.

Уряд Гренландії готується поширити серед населення рекомендації щодо необхідних дій, зокрема запропонує мати вдома запаси продовольства на п’ять днів.

У вівторок член комітету з оборони парламенту Данії Расмус Ярлов заявив, що якщо президент США Дональд Трамп вторгнеться в Гренландію, то "це буде війна, і ми будемо воювати один проти одного".

"Ми знаємо, що американці сильніші за нас, але наш обов’язок - захищати нашу землю і наш народ", - сказав Ярлов в інтерв’ю телеканалу CNN.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що королівство не відмовиться від Гренландії, попри неодноразові висловлювання Трампа про намір взяти під свій контроль данську територію.