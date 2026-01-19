Інтерфакс-Україна
Події
08:14 19.01.2026

Фон дер Ляєн заявила про єдність європейських лідерів у захисті суверенітету Гренландії та Данії

1 хв читати
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про переговори з генеральним секретарем НАТО, а також лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії щодо питань безпеки та суверенітету в Європі.

"Я говорила з @SecGenNATO (Марком Рютте ІФ-У), @EmmanuelMacron (Еммануелем Макроном ІФ-У), @Keir_Starmer (Кіром Стармером ІФ-У), @bundeskanzler (Фрідріхом Мерцом ІФ-У) і @GiorgiaMeloni (Джорджею Мелоні -ІФ-У). Разом ми твердо стоїмо на захисті суверенітету Гренландії і Королівства Данія", - зазначила фон дер Ляєн у дописі в соціальній мережі Х.

За її словами, європейські партнери налаштовані захищати стратегічні економічні інтереси та інтереси безпеки.

"Ми завжди будемо захищати наші стратегічні економічні інтереси і інтереси безпеки. Ми будемо протистояти цим викликам нашій європейській солідарності зі стійкістю і рішучістю", - наголосила президентка Єврокомісії.

 

