У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Через наслідки російських обстрілів в Україні у кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - зазначають у компанії.

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, а стан мереж може змінюватися. Споживачів закликали стежити за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) свого регіону.