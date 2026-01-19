Інтерфакс-Україна
Події
08:30 19.01.2026

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Через наслідки російських обстрілів в Україні у кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", - зазначають у компанії.

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, а стан мереж може змінюватися. Споживачів закликали стежити за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) свого регіону.

 

Теги: #укренерго #відключення

