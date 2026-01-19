УЧХ підтримує людей без світла та тепла

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу людям, які через масовані атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України наразі перебувають без електроенергії та тепла.

"Український Червоний Хрест долучився до масштабного реагування спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій та партнерами. Організація підтримує роботу теплопунктів, розгорнутих ДСНС, забезпечуючи їх генераторами, тепловими гарматами, освітленням, меблями та необхідними витратними матеріалами, а також залучаючи до реагування волонтерів і співробітників", - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Щоб допомога надходила до кожного, хто її потребує, УЧХ координує взаємодію з іншими гуманітарними організаціями, зокрема "Армія Спасіння", "Донбас SOS", World Central Kitchen, "Добробат".

УЧХ також забезпечує продуктами харчування польові кухні. Окрім цього в столиці та Київській області гарячі напої та страви від Українського Червоного Хреста вже отримали понад 2 тисяч людей.

Для підтримки роботи медичних та критично важливих установ УЧХ передає 524 генератори різної потужності, з яких 100 призначені для Києва та Київської області.

Окрему увагу приділено підтримці найбільш вразливих категорій населення. У межах програми "Догляд вдома" соціальні помічники Українського Червоного Хреста додатково відвідують і надають допомогу майже 8 тисячам одиноких та умовно одиноких людей, для яких нинішня ситуація є особливо складною.

Партнери УЧХ по Міжнародному руху Червоного Хреста, Європейському Союзу та U.S. Department of State солідарні з Україною та залучаються до підтримки, забезпечення гарячим харчуванням.