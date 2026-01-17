Шмигаль: Литва готує урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги для України

Фото: Міненерго

Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом (Žygimantas Vaičiūnas), за результатами якого повідомив про те, що Литва готує "найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги", зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах.

"Поінформував колегу про ситуацію в українській енергетиці, про злочини путіна проти людяності. В Україні не лишилося жодної електростанції, яка не зазнала російських ударів. Українські енергетики продовжують цілодобово ремонтувати й повертати електрику людям. Литва готує найближчими днями урядове рішення про виділення додаткової енергетичної допомоги. Зокрема, обладнання для генерації електроенергії для вирішення проблем у Києві та найбільш критичних регіонах", - написав міністр у телеграм-каналі.

Шмигаль нагадав, що Литва надала Україні за час повномасштабного вторгнення комплекти обладнання ТЕЦ та АЕС, що допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України.

"Крім того, отримали від наших литовських друзів уже понад 2 тисячі сонячних панелей, різне обладнання та техніку. Литва внесла EUR5,7 млн у Фонд підтримки енергетики України", - додав він.

Міністр подякував колезі за надану допомогу.