Програма PURL потребує наповнення, в січні зроблено ще недостатньо – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський вказав на недостатню наповненість програми закупівлі країнами-партнерами американського озброєння для України під назвою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) в січні поточного року під час засідання Ставки головнокомандуючого у вівторок.

"Питання захисту ключові - ракети для ППО, виробництво перехоплювачів, усе необхідне постачання. Контракти, фінансування - повністю це ми забезпечуємо. Важливо, щоб було реальне та вчасне виконання всіх домовленостей із нашими партнерами. Програма PURL потребує наповнення, і в січні зроблено ще недостатньо. Це завдання для всієї нашої дипломатичної команди – як Офісу Президента, так і МЗС", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Він також повідомив про розмову з конгресменами США Ліндсі Ґремом та Річардом Блюменталем, зокрема, про програми підтримки української ППО. "Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба", - сказав президент.

Він повідомив, що продовжується робота над гарантіями безпеки та програмами відновлення з США. "Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, у 2025 році сума внесків у PURL склала $4,3 млрд, з них за грудень - майже $1,5 млрд. До програми вже приєдналися 24 країни: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Португалія, Словенія, Польща, Австралія, Греція, Нова Зеландія, Північна Македонія, Чорногорія, Румунія та Хорватія.