Інтерфакс-Україна
Події
04:35 02.02.2026

Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

1 хв читати

Київська область отримала 40 комплектів генераторів від литовської організації Stiprūs kartu за сприяння Посольства Литовської Республіки в Україні, які передано дитячим будинкам сімейного типу для забезпечення автономної роботи під час відключень електроенергії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

Кожен комплект включає дизельний генератор потужністю 6 кВт, подовжувач, LED-прожектор та обігрівач. Обладнання надійшло до 40 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються 318 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У нинішніх умовах це обладнання дозволяє підтримувати базові побутові умови та безпеку дітей у разі аварійних і екстрених відключень електроенергії.

"Для таких родин це не просто техніка, а можливість зберегти безпеку, комфорт і нормальний побут дітей у холодний період. Щиро дякую Послу Литовської Республіки в Україні Інзі Станітє-Толочкєнє, керівнику організації Stiprūs kartu Едмундасу Якілайтісу та всьому литовському народу за підтримку Київщини", — зазначив Калашник.

За його словами, за останній тиждень Київщина отримала 478 генераторів загальною потужністю 3,853 МВт від міжнародних партнерів. Підтримка стала результатом системної співпраці з партнерами з Литви, Польщі, Чехії, структурами ООН та Товариством Червоного Хреста.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8794

Теги: #допомога #литва #київська #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 01.02.2026
Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

Для проєкту "Сталеві союзники" зібрано $500 тис. на наземні роботизовані платформи для ЗСУ - Сибіга

18:44 01.02.2026
Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

Україна у січні-2026 досягла рекордного добового імпорту електренергії – Міненерго

03:39 01.02.2026
Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

Росію витісняють з енергоринку Центральної Азії – СЗР України

20:03 31.01.2026
Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

19:20 30.01.2026
Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

Суботній день по всій Україні пройде з обмеженнями електроенергії –"Укренерго"

11:34 30.01.2026
Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

21:49 29.01.2026
Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

Ситуацію з теплом та світлом у Києві стабілізують 239 бригад - Шмигаль

13:59 29.01.2026
Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

Отримали першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини - Свириденко

20:18 28.01.2026
Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

ВАЖЛИВЕ

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ДТЕК повідомляє про 13 загиблих та 8 поранених внаслідок атаки РФ на автобус шахтарів на Дніпропетровщині

Загинули 12 осіб, ще 7 постраждали через атаку ворожих БпЛА на Дніпропетровщині

Загинула жінка, ще одна дістала поранень у Слов'янську через ворожу атаку ФАБ-250

ОСТАННЄ

Сотні поліцейських постраждали під час заворушень у Турині - ЗМІ

Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

Сибіга про удар РФ по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: Російські вбивці мають постати перед правосуддям

Голова Ради прокурорів назвав критику добору в комісію САП тиском на Генпрокурора

У Польщі триває підготовка українських військових в рамках місії EUMAM Ukraine - Генштаб

Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів Запорізької області - DeepState

7,5 тис. абонентів на Одещині залишаються без світла після негоди - ОВА

Другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі було перенесено через зустріч представника США і Дмитрієва - ЗМІ

Російські оператори свідомо направили "шахеди" на автобус і мирних людей на Дніпропетровщині - радник Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА