Київщина отримала 40 генераторів від литовських партнерів для дитячих будинків сімейного типу

Київська область отримала 40 комплектів генераторів від литовської організації Stiprūs kartu за сприяння Посольства Литовської Республіки в Україні, які передано дитячим будинкам сімейного типу для забезпечення автономної роботи під час відключень електроенергії, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

Кожен комплект включає дизельний генератор потужністю 6 кВт, подовжувач, LED-прожектор та обігрівач. Обладнання надійшло до 40 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються 318 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У нинішніх умовах це обладнання дозволяє підтримувати базові побутові умови та безпеку дітей у разі аварійних і екстрених відключень електроенергії.

"Для таких родин це не просто техніка, а можливість зберегти безпеку, комфорт і нормальний побут дітей у холодний період. Щиро дякую Послу Литовської Республіки в Україні Інзі Станітє-Толочкєнє, керівнику організації Stiprūs kartu Едмундасу Якілайтісу та всьому литовському народу за підтримку Київщини", — зазначив Калашник.

За його словами, за останній тиждень Київщина отримала 478 генераторів загальною потужністю 3,853 МВт від міжнародних партнерів. Підтримка стала результатом системної співпраці з партнерами з Литви, Польщі, Чехії, структурами ООН та Товариством Червоного Хреста.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8794