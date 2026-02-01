Інтерфакс-Україна
Події
23:27 01.02.2026

Ворог просунувся поблизу двох населених пунктів Запорізької області - DeepState

Ворог змінив контроль над територіями поблизу міст Добропілля (Гуляйпільський район) та Приморське (Василівський район) Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Добропілля та у Приморському", - повідомляється у Телеграм-каналі проєкту.

Згідно з мапами DeepState: у Добропіллі червона зона окупації за добу збільшилася на 13,65 км², а сіра зона невизначеного контролю зменшилася на 6,86 км²; у Приморському червона зона збільшилася на 13,65 км², а сіра зона зменшилася на 2,03 км².

За добу загальна окупаційна зона у цих населених пунктах зросла на 27,3 км², а невизначена "сіра зона" змінилася на −8,89 км².

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23142

Теги: #війна #території

