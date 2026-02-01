7,5 тис. абонентів на Одещині залишаються без світла після негоди - ОВА

На Одещині після негоди без електропостачання залишаються 7,5 тис. абонентів, енергетики працюють у посиленому режимі і продовжуватимуть роботи до повного відновлення світла, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 21:00 без світла залишалися 7,5 тисяч абонентів. Роботи не зупиняються ні на хвилину і триватимуть до повного відновлення", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

За інформацією Кіпера в області продовжують діяти стабілізаційні відключення за графіками.

"Однак, в частині Одеського району та деяких районних центрах області тривають екстрені відключення без графіків. Їх застосовують для запобігання перевантаження працездатного обладнання", - зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/13883