09:16 31.01.2026

На Харківщині ліквідували наслідки негоди, відновлено рух великовагового транспорту на трасах М-29 та М-03

Фото: Харківська ОВА

Протягом ночі дорожні служби Харківської області ліквідовували наслідки негоди і з 6:00 відновили проїзд великовагових транспортних засобів понад 10 тонн на автомобільних дорогах М-29 Харків — Красноград — Перещепине — Дніпро та М-03 Київ — Харків — Довжанський до межі з Полтавською областю, повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Разом із тим, рух великовагового транспорту та великих автобусів залишається обмеженим на ділянці від авторинку "Лоск" до мікрорайону Горизонт.

"Станом на ранок область і надалі перебуває під впливом складних погодних умов: хмарно, місцями мряка, крижаний дощ та мокрий сніг. Дорожнє покриття переважно мокре, його системно обробляють протиожеледними матеріалами. Залучено понад 80 одиниць техніки, очищено та оброблено 2218 км автомобільних доріг", — зазначив Синєгубов у Телеграм-каналі.

За його інформацією, проїз автомобільними дорогами державного значення забезпечено. Дорожні служби області продовжують працювати у безперервному режимі. За прогнозом, удень в Харкові та області зберігатиметься ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

Теги: #харківська_область #негода #вантажівки

