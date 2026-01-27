Інтерфакс-Україна
21:56 27.01.2026

Кількість загиблих після атаки дронів РФ по потягу на Харківщині зросла до чотирьох, ще чотирьох шукають - Зеленський

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки ударних дронів РФ по пасажирському потягу в Харківській області загинули щонайменше чотири люди, ще чотирьох розшукують рятувальники.

За його словами, у потягу перебували понад 200 пасажирів, а у вагоні, в який влучив один із дронів, знаходилися 18 людей. Загалом атака була здійснена трьома дронами. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, двоє людей дістали поранення, ще чотирьох розшукують рятувальники.

"В будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково - виключно як тероризм. Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга", - наголосив президент.

Він підкреслив, що Росія має нести відповідальність не лише за конкретні удари, а й за саму можливість їх здійснення, оскільки, за його словами, вона цілеспрямовано нарощує спроможності для терору: "Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа - і це те, що має обʼєднати всіх нормальних людей світу - забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію. Це можливо завдяки покаранню Росії за те, що вона робить. Це можливо завдяки підтримці України".

Зеленський також висловив співчуття родинам і близьким загиблих та подякував усім, хто не мовчить, реагуючи на дії російських військ.

 

