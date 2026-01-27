Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора

Фото: Офіс Президента України/www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від європейських партнерів інформації про готовність посилення тиску на РФ задля зменшення її можливостей продовжувати війну проти України.

"Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За його словами, "жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває - всі розуміють, що це російська війна, і відповідальність також російська, щоб війну закінчити, і тиск на Росію має бути".

"Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче", - наголосив Зеленський.