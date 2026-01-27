Зеленський: отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців активніше тиснути на агресора
Президент України Володимир Зеленський повідомив про отримання від європейських партнерів інформації про готовність посилення тиску на РФ задля зменшення її можливостей продовжувати війну проти України.
"Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора. Дуже важливо, щоб це був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії – на всю інфраструктуру російського експорту нафти. Це дуже допоможе нам усім у Європі, якщо російські доходи будуть обрізані ще більше", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.
За його словами, "жодних сумнівів не може бути ні в кого у світі, що це за війна, хто її почав, чому війна досі триває - всі розуміють, що це російська війна, і відповідальність також російська, щоб війну закінчити, і тиск на Росію має бути".
"Вже бачимо колосальні нові проблеми в агресора з федеральним бюджетом, також з інфляцією, з економічними показниками. Це все хороші, правильні сигнали для того, щоб мир все ж таки настав. Чим для Росії складніше, тим мир ближче", - наголосив Зеленський.