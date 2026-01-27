Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

Фото: ДСНС Одещини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Одесі, наголосивши, що головними цілями росіян стали енергетика та звичайні цивільні обʼєкти.

"Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти. Усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. Рятувальна операція триватиме, доки не буде зʼясовано долю всіх людей, які можуть бути під завалами. Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що під ударами вночі у вівторок опинилися також інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це "шахеди", - зазначив президент.

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні", - резюмував Зеленський.