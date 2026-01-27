Інтерфакс-Україна
Події
11:22 27.01.2026

Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів

2 хв читати
Зеленський: Кожен російський удар підважує дипломатію та бʼє по мирних зусиллях партнерів
Фото: ДСНС Одещини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Одесі, наголосивши, що головними цілями росіян стали енергетика та звичайні цивільні обʼєкти.

"Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти. Усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. Рятувальна операція триватиме, доки не буде зʼясовано долю всіх людей, які можуть бути під завалами. Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він додав, що під ударами вночі у вівторок опинилися також інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них – це "шахеди", - зазначив президент.

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні", - резюмував Зеленський.

Теги: #удар_рф #реакція #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:47 26.01.2026
МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

МЗС України порадило італійському віцепрем'єру апелювати до Путіна щодо завершення війни

15:32 26.01.2026
Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі на цьому тижні

15:26 26.01.2026
Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

Зеленський доручив Свириденко та Марченку проаналізувати можливості Києва для термінової закупівлі альтернативної генерації енергетики

19:49 25.01.2026
Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

18:12 25.01.2026
Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

17:58 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

14:50 25.01.2026
Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

14:47 25.01.2026
Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

14:32 25.01.2026
Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

12:02 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

Зеленський обговорив із Наусєдою підтримку української енергосистеми, військову співпрацю, спільні оборонні проєкти

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

ОСТАННЄ

УПЦ (МП) готує позов до суду щодо виселення сестер Батуринського Свято-Миколаївського Крупицького жіночого монастиря

УЧХ розгорнув у Харкові пункт допомоги постраждалим від чергової повітряної атаки РФ

ДБР: Посадовці РДА Києва "продавали" фіктивне опікунство для ухилення від мобілізації

Федоров: РФ запускає дрони зі Starlink, нам потрібно реагувати на це дуже швидко

Внаслідок атак без світла споживачі чотирьох регіонів, ще понад 500 н. п. в 10 областях знеструмила негода – Міненерго

Дві людини загинули, троє поранено на Донеччині через ворожі обстріли - ОВА

СБУ затримала коригувальника, який допомагав рашистам знищувати об’єкти Сил оборони на Одещині

Буданов у день пам’яті жертв Голокосту: Пасивна пам’ять не є запобіжником від нових геноцидів, доказ цього – агресія РФ проти України

Місто Броди на Львівщині накрило їдким димом після російського удару по обʼєкту інфраструктури

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 23 - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА