Інтерфакс-Україна
Події
08:37 27.01.2026

Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян
Фото: Ґвара

Противник у ніч на 27 січня (з 18:00 26 січня) атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них Shahed, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:07 27.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 103 бойові зіткнення

12:33 26.01.2026
Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

Генштаб ЗСУ: Вночі уражено НПЗ у Краснодарському краї та низка інших об’єктів ворога

07:29 26.01.2026
Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

10:54 25.01.2026
Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

Генштаб зафіксував 127 бойових зіткнень упродовж доби

16:22 24.01.2026
На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

На лінії фронту відбулося 61 боєзіткнення, майже половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

15:52 23.01.2026
Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

08:22 23.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

08:14 23.01.2026
Захисники України в ніч на 23 січня знищили або подавили 76 зі 101 засобу повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 23 січня знищили або подавили 76 зі 101 засобу повітряного нападу росіян

07:21 23.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1280 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1280 військовослужбовців - Генштаб

08:54 22.01.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: 50 тис. російських втрат на місяць - це оптимальний рівень

Дрони вразили майже 820 тис. ворожих цілей за 2025 рік - Зеленський

Посол Франції про розміщення іноземних військ в Україні: Росія не має права диктувати умови суверенній країні

Постачання літаків Mirage для України продовжується - посол Франції

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

ОСТАННЄ

Лісовий: У найближчі тижні вчителі розпочнуть отримувати оновлені нарахування зарплати

Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

Опитані у застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування 4 скверів

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 23 - ОВА

Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Сили безпілотних систем уразили за добу 858 ворожих цілей

Одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Миколаївській області

27 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Одесу зросла до 22 - МВА

Поїзди затримуються через аномальні погодні умови - Укрзалізниця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА