Захисники України в ніч на 27 січня знищили або подавили 135 з 165 засобів повітряного нападу росіян

Фото: Ґвара

Противник у ніч на 27 січня (з 18:00 26 січня) атакував 165 ударними БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них Shahed, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.