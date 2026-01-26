Окупанти за добу втратили 1 020 осіб та 148 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1 020 окупантів, 3 танки, 32 артсистеми, одну бронемашину, 917 БПЛА, а також 148 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб, танків – 11 608 (+3) од, бойових броньованих машин – 23 951 (+1) од, артилерійських систем – 36 644 (+32) од, РСЗВ – 1 626 (+2) од, засоби ППО – 1 286 (+0) од, літаків – 434 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917) од, крилаті ракети – 4 205 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147) од, спеціальна техніка – 4 051 (+1) од", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.