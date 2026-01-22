Інтерфакс-Україна
07:28 22.01.2026

Окупанти за добу втратили 1 070 осіб та 178 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 070 окупантів, 9 танків, 53 артсистеми, 5 бронемашин, 669 БПЛА, а також 178 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб, танків – 11 596 (+9) од., бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од., артилерійських систем – 36 516 (+53) од., РСЗВ – 1 623 (+2) од., засоби ППО – 1 282 (+3) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од., крилаті ракети – 4 190 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни - 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од., спеціальна техніка – 4 049 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

