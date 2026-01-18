Інтерфакс-Україна
08:14 18.01.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 133 бойові зіткнення
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 133 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 239 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8071 дрон-камікадзе та здійснено 3845 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 40 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

