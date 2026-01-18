08:24 18.01.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 987 ворожих цілей
Фото: https://t.me/robert_magyar
Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 987 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок неділі.
Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 301 одиниця особового складу, з яких 128 – ліквідовано; 37 точок вильоту БпЛА; один танк; 11 артилерійських систем; 42 одиниці автомобільної техніки; 16 мотоциклів; 113 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".
"Загалом упродовж січня (01–17.01) знищено/уражено 15480 цілей, з них – 5122 особовий склад противника", - повідомили СБС.