01:22 18.01.2026
Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер
Одна людина загинула внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку в Холодногірському районі Харкова.
проц міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загибла - 20-річна жінка. Ще одна жінка постраждала.
Раніше Терехов повідомляв про двох постраждалих внаслідок удару по приватному будинку.
Джерело https://t.me/ihor_terekhov/3389
https://t.me/synegubov/19605
https://t.me/synegubov/19606