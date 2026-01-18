Одна людина загинула внаслідок ворожого удару по Харкову - мер

Одна людина загинула внаслідок удару російського безпілотника по приватному будинку в Холодногірському районі Харкова.

проц міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загибла - 20-річна жінка. Ще одна жінка постраждала.

Раніше Терехов повідомляв про двох постраждалих внаслідок удару по приватному будинку.

Джерело https://t.me/ihor_terekhov/3389

https://t.me/synegubov/19605

https://t.me/synegubov/19606