Інтерфакс-Україна
Події
00:40 18.01.2026

Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

1 хв читати

Критична інфраструктура Вільнянська, Запорізького району, переведена на резервне живлення, а саме місто знеструмлене внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі.

"Понад 15 000 абонентів Вільнянської громади знеструмлено внаслідок ворожого удару. Фахівці працюють і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - написав Федоров у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/31885

Теги: #знеструмлення #запорізька #атака

