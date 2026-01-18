Ворожа атака на Вільнянськ призвела до знеструмлення міста - ОВА

Критична інфраструктура Вільнянська, Запорізького району, переведена на резервне живлення, а саме місто знеструмлене внаслідок ворожої атаки, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у Телеграм-каналі.

"Понад 15 000 абонентів Вільнянської громади знеструмлено внаслідок ворожого удару. Фахівці працюють і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - написав Федоров у Телеграмі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/31885