07:30 17.01.2026

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Російські війська за добу здійснили більше 600 обстрілів по 29 населеним пунктам Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 677 ударів по 29 населених пунктах Запорізької області. Три людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що 18 авіаударів завдано по Юрківці, Гуляйполю, Залізничному, Воздвижівці, Любицькому, Різдвянці, Цвітковому, Тернуватому, Долинці, Верхній Терсі.

Він додав, що 369 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Михайлівське, Дубовий Гай, Широке, Степногірськ, Приморське, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Солодке та Зелене.

Також 4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю, Зеленому та Солодкому, а 286 артударів нанесено по Степногірську, Приморському, Степовому, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому та Солодкому.

Крім того, надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла та об’єктів інфраструктури.

 

