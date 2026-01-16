ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Фото: Єгор Шуміхін

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віталій Дубас визначив заставу в 33 млн грн для підозрюваної у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

"Задовольнити частково клопотання. Застосувати до…. Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі… 33 млн 280 тис. грн", - сказав суддя.

Також він додав, що на підозрювану покладені процесуальні обов’язки.

За словами судді, застава може бути внесена або самою підозрюваною, або іншою особою протягом 5 днів на рахунок ВАКС.

"Покласти на Тимошенко до 16.03 2026 року такі обов’язки: прибувати за кожним викликом до детектива НАБУ або суду.. не відлучатися за географічні межі Київської області… повідомляти… про зміну проживання або роботи", - зазначив суддя.

Також серед процесуальних обов’язків для Тимошенко - здати документи для виїзду за кордон.

Крім того, за рішенням суду, Тимошенко заборонено спілкуватися з приводу обставин, викладених у підозрі, з рядом народних депутатів, включно з Ігорем Копитіним ("Слуга народу").

Раніше на засіданні Тимошенко заявила, що запис, оприлюднений антикорупційними органами, був скомпільований Копитіним разом з НАБУ. "Мали на меті: з однієї сторони, Копитін – позбавити себе від кримінальної справи, яка є в НАБУ, а з іншого боку, НАБУ виконувало політичне замовлення – конкретно дискредитувати мене як людину, яка послідовно, наполегливо, щодня веде парламентську діяльність, щоб не були проголосовані закони, які прямо суперечать національним інтересам України", - заявляла лідерка парламентської фракції.

Після оголошення постанови суду Тимошенко журналістам зазначила, що до списку депутатів, спілкування з якими по обставинах справи лідера фракції заборонено судом, входять ті, хто хоча б раз голосував у Раді так, як закликала фракція "Батьківщина".